Aydın'da lastik botla bulunan şahısların FETÖ'den arandığı belirlendi

Yakalanan FETÖ üyesi eski 3 üsteğmenin, su altı scooterla Samos Adası'na geçtikleri sırada Yunanistan unsurlarınca yakalanarak lastik botla Türk kara sularına itildikleri ortaya çıktı.

Aydın'ın Kuşadası açıklarında lastik botta 3 kişi fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye doğru harekete geçti.

Türk vatandaşı oldukları anlaşılan şahıslar, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.

FETÖ DAVASINDAN ARANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İl Jantarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, şüphelilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen O.Y, E.G. ve F.K. adlı eski üsteğmenler olduğu belirlendi.

Ekipler, haklarında FETÖ üyeliği suçundan dava açıldığını belirleyen zanlıları adliyeye sevk etti.

LASTİK BOTLA TÜRK KARA SULARINA İTİLDİLER

Yapılan işlemlerin ardından O.Y. ve E.G. tutuklanırken, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadelerine ulaşılan şüphelilerin; bir süre kamp yaptıklarını, su altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası'na yaklaştıkları sırada cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalanaral lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.



