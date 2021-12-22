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    Aydın'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

    Kuşadası ilçesinde 3 aylık takibin sonucunda harekete geçen ekipler, 14 kişiyi fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 16:56
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    Aydın'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri 3 aylık teknik takibin ardından 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi.

    14 KİŞİ GÖZALTINDA

    Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8’i erkek 6’sı kadın 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Takibe alınan adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve özel bölmede yetiştirilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

    Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Aydın'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı VİDEO

    Aydın da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı #1

    Aydın da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı #2

    Aydın da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı #3

    Aydın da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı #4

    Aydın da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı #5

    Aydın da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı #6

    Aydın da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı #7

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