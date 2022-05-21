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    Aydın'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

    Karpuzlu ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
    • 21.05.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 17:55
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    Aydın'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

    Aydın'da Karpuzlu'dan Hatipkışla Mahallesi yönüne giden D.A.G yönetimindeki 48 S 5367 plakalı minibüs, Koğuk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Kazada, minibüs yolcularından A.R.G. yaşamını yitirdi. Sürücü D.A.G. ile yolcular M.K. ve H.K. yaralandı.

    AA'nın haberine göre, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Aydın da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı #1

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