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- Aydın'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Aydın'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Karpuzlu ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
- 21.05.2022 - 17:54
- Güncelleme : 21.05.2022 - 17:55
Aydın'da Karpuzlu'dan Hatipkışla Mahallesi yönüne giden D.A.G yönetimindeki 48 S 5367 plakalı minibüs, Koğuk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
Kazada, minibüs yolcularından A.R.G. yaşamını yitirdi. Sürücü D.A.G. ile yolcular M.K. ve H.K. yaralandı.
AA'nın haberine göre, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.