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Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan iki yolcu ve minibüsteki Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen 5 turist yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.