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- Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan iki yolcu ve minibüsteki Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen 5 turist yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 26.06.2021 - 16:02
Aydın’ın Söke ilçesinde, turistleri taşıyan Ali Rıza G. idaresindeki 09 D 4852 plakalı minibüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak, karşı yönden gelen Enes Ö.’nün kullandığı 35 JC 701 plakalı otomobille çarpıştı.
5 TURİST YARALANDI
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan iki yolcu ve minibüsteki Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen 5 turist yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansla Söke’deki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.