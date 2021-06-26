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    Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan iki yolcu ve minibüsteki Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen 5 turist yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 26.06.2021 - 16:02
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    Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Aydın’ın Söke ilçesinde, turistleri taşıyan Ali Rıza G. idaresindeki 09 D 4852 plakalı minibüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak, karşı yönden gelen Enes Ö.’nün  kullandığı 35 JC 701 plakalı otomobille çarpıştı.

    5 TURİST YARALANDI

    Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan iki yolcu ve minibüsteki Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen 5 turist yaralandı.

    Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansla Söke’deki hastanelere kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Aydın da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı #1

    Aydın da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı #2

    Aydın da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı #3

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