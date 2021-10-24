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    Aydın'da minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Söke ilçesinde kontrolden çıkan minibüs park halindeki otomobile çarparak istinat duvarında asılı kaldı. Bu sırada merdivenden yukarıya çıkan bir vatandaş minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 00:53
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 01:04
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    Aydın'da minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Aydın’ın Söke ilçesinde, Zahir B. yönetimindeki minibüs sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile ve motosiklete çarptı.

    Kazada yaralanan olmazken güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ilginç bir detay ortaya çıktı.

    Aydın'da minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    SANİYELERLE KURTULDU

    Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kaza görüntülerinde merdivenden çıkan bir vatandaş üzerine doğru gelen minibüsü fark edip kaçmaya çalışıyor.

    Son saniyede kurtulan vatandaş, kazada yara almadan kurtuluyor.

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