- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yere düştü. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
- İHA
- 15.01.2022 - 04:43
Aydın Kuşadası Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, N.Ö. motosikletiyle seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü.
63 yaşındaki adamın yere düştüğünü gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan adam önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Sağlık durumu ağırlaşan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 63 yaşındaki motosiklet sürücüsü N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.