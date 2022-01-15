Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
587.685
0.34%
BTXN Coin
33.33
-0.50%
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Aydın'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

    Kuşadası'nda motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yere düştü. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 04:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

    Aydın Kuşadası Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, N.Ö. motosikletiyle seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü.

    63 yaşındaki adamın yere düştüğünü gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan adam önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Aydın da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Sağlık durumu ağırlaşan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 63 yaşındaki motosiklet sürücüsü N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Aydın da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı #2


    Görüş Bildir