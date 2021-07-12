Aydın'da motosikletlinin öldüğü kaza kamerada

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anbean kameraya yansırken, kadın sürücü gözaltına alındı.

Plakasız olduğu öğrenilen motosikletiyle Aydın'ın İncirliova ilçesinden Efeler ilçesi istikametine seyir halinde olan kasksız Cemil Sekman (63), Aydın-İzmir Karayolu Gerenkova Mahallesi yakınlarında sol şeride geçmek istedi.

O sırada arkadan gelmekte olan Filiz C. yönetimindeki 35 FC151 plakalı otomobil motosiklete çarptı.

KADIN SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Sekman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sekman, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Filiz C. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntüde; Cemil Sekman'ın motosikletiyle seyir halindeyken, bir anda sol şeride geçmeye çalıştığı anda arkadan gelen otomobilin çarpması ve yola savrulması yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.