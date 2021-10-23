Nazilli ilçesinde, müzikholde 500 lira hesap gelmesine itiraz eden 4 kişilik grup ile işletmeciler arasında başlayan kavgada, biri polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde, 12 Ekim günü, 4 kişilik bir grup eğlenmeye gitti.

Bir süre vakit geçirdikten sonra işletmeden hesap isteyen grup, hesabın 500 lira olduğunu görünce itiraz etti.

Bunun üzerine işletme sahipleri ile grup arasında kavga çıktı.

Kavga sonrasında mekandan ayrılan grup, olaydan bir gün sonra şikayet üzerine için adliyeye gitti.

Grubun şikayet edeceğini öğrenen müzikhol sahipleri ise adliye önüne gelip grup ile kavga etti.

HASTANE ÖNÜNDE KAVGA

Olay sonrası gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede karşılaşınca yine arbede yaşandı.

POLİSİN TABANCASINI ALDI

Müzikhol sahibi olduğu öğrenilen Cuma Kocaman, polis memurunun belindeki tabancayı alarak rastgele ateş açmaya başladı.

Polis memuru H.G. kolundan, T.Y. isimli şüpheli ise ayağından vuruldu.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, müdahale ederek olayı sonlandırdı.

KAMERAYA YANSIDI

Hastane önünde yaşanan arbede, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sağlık kontrolü için getirildikleri hastanede iki gurubun kavga ettiği, Cesur Kocaman'ın polis memurunun belinden aldığı tabancayla çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı.

Aydın’da, müzikholde hesap kavgası: 2 yaralı VİDEO



4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayda yaralanan polis memuru ile bir şüpheli hastanede tedaviye alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D. (21), D.U. (33), B.K. (30), M.K. (21) ve H.S. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cesur Kocaman, Cuma Kocaman, Cafer Binen, Sadık Doğan ve Yüksel Kılıç tutuklandı.

Olaydan sonra kaçan Timur K.'nın ise yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor.