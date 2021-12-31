Haberler

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı

Aydın'da oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı

Köşk ilçesinde oğlu bir kızla birlikte kaçan baba, kızın ağabeyleri tarafından göğsünden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın hayati tehlikesi devam ediyor.