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    Aydın'da oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı

    Köşk ilçesinde oğlu bir kızla birlikte kaçan baba, kızın ağabeyleri tarafından göğsünden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın hayati tehlikesi devam ediyor.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 16:11
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    Aydın'da oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı

    Aydın’ın Köşk ilçesinde esnaflık yapan 47 yaşındaki Bülent E.'nin E.E. adındaki oğlu, Nazilli ilçesinde oturan bir kızla birlikte kaçtı.

    Kızın ağabeyi M.A.C., durumu fark ederek Bülent E.’nin Köşk Soğukkuyu Mahallesi’ndeki evine gitti.

    BABAYI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    Kız kardeşinin nerede olduğunu soran MA.C., Bülent E'nin oğlunun uzun süredir kayıp olduğunu söylemesi üzerine saldırıya geçti.

    M.A.C. tarafından göğsünden bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığılan Bülent E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    Bıçak yarası ciğerlerine kadar ulaştığı öğrenilen talihsiz baba, hayati tehlike kaydı ile yoğun bakıma alındı.

    SALDIRGAN GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan M.A.C.’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

    Aydın da oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı #1

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