- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı
Aydın'da oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı
Köşk ilçesinde oğlu bir kızla birlikte kaçan baba, kızın ağabeyleri tarafından göğsünden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın hayati tehlikesi devam ediyor.
- İHA
- 31.12.2021 - 15:44
- Güncelleme : 31.12.2021 - 16:11
Aydın’ın Köşk ilçesinde esnaflık yapan 47 yaşındaki Bülent E.'nin E.E. adındaki oğlu, Nazilli ilçesinde oturan bir kızla birlikte kaçtı.
Kızın ağabeyi M.A.C., durumu fark ederek Bülent E.’nin Köşk Soğukkuyu Mahallesi’ndeki evine gitti.
BABAYI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Kız kardeşinin nerede olduğunu soran MA.C., Bülent E'nin oğlunun uzun süredir kayıp olduğunu söylemesi üzerine saldırıya geçti.
M.A.C. tarafından göğsünden bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığılan Bülent E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Bıçak yarası ciğerlerine kadar ulaştığı öğrenilen talihsiz baba, hayati tehlike kaydı ile yoğun bakıma alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Gözaltına alınan M.A.C.’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.