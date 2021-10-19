Aydın'da öldürülen liseli Boran'ın cenazesi teslim edildi

Okul arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen liseli Boran'ın cenazesi, morgdan teslim alındı. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı aranıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez okulda bilinmeyen nedenle tartıştı.

Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, şehirler arası otobüs terminalinde karşılaştı.

Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp, kaçtı.

BORAN, HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Boran Sönmez'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Sönmez'in, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

ARANIYOR

Bu arada polis ekipleri, olayın ardından kaçan Z.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.





























