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    Aydın'da ölü bulunan kadının ailesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı

    İncirliova ilçesindeki yol kenarında bulunan ceset 23 yaşındaki Merve'ye ait çıktı. Genç kadının eşinin cezaevinde olduğu, iki çocuğunun da devlet korumasında olduğu öğrenildi.
    • 19.10.2022 - 16:02
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    Aydın'da ölü bulunan kadının ailesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde, yolda hareketsiz yatan bir kadın fark edildi.

    Kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi.

    İnceleme sonrası ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Kimliği belirlendi

    Ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma sonucu, ölen kadının 23 yaşındaki Merve Güneş olduğunu tespit etti.

    Aydın da ölü bulunan kadının ailesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı #1

    Önce kamyon çarptı, sonra 2 otomobil üzerinden geçti

    Ekiplerin bölgede MOBESE kameralarıyla yaptığı araştırmalarda Merve Güneş'e önce kamyon çarptığı, ardından 2 otomobilin çarpıp üstünden geçtiği belirlendi. Otomobillerin plakaları ve sürücüleri belirlenip gözaltına alındı.

    Güneş'e çarpan kamyon sürücüsü Z.A.'nın Denizli'de olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, belirlenen adreste gözaltına aldı.

    2 otomobil sürücüsü de dün jandarmadaki işlemlerinin ardından, akşam sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.A.'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Eşi cezaevinde, çocukları koruma altında

    Merve Güneş'in 7 yıl önce evlendiği eşinin 1 yıl önce cezaevine girdiği öğrenildi.

    Güneş çiftinin çocukları N.G. (2) ve Y.G.'nin (5) ise bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki Sevgi Evleri'nde koruma altında olduğu belirtildi.

    Genç kadın defnedildi

    Üvey babasıyla yaşayan Güneş'in, bugün Ortaklar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

    Aydın da ölü bulunan kadının ailesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı #2


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