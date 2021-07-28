Aydın'da ölü bulunan Yağmur’un katili komşu çıktı

3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki genç kızın katili, babasının iş yeri komşusu çıktı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı, cinayeti psikolojik sorunları nedeniyle işlediğini söyledi.

Aydın’ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı.

Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Dün sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, yol kenarındaki bir arazide ceset buldu.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KESİK İZİ VAR

Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin, kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, aileye durumu bildirdi.

Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.

Cesedin bulunduğu yerin, babasına ait lokma dükkanına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi.

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BABASININ İŞ YERİ KOMŞUSU ÇIKTI

Yağmur Tayhan'ın katil zanlısı olarak babasının iş yeri komşusu Nizam C. (53) polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nizam C.'nin, cinayeti psikolojik sorunları nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

İZLER YAKALATTI

Polis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam C.'ye ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti.

Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi.

Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi.

TERASTA ÖLDÜRDÜ

İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi.

Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu.

Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.

PARKTA UYURKEN YAKALANDI

Polis, eşinin Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam C.'nin telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti.

Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Nizam C.'yi burada uyurken yakaladı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nizam C.'nin, buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.