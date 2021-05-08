Aydın'da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti

Germencik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen Çetin, yaşamını yitirdi.

Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında, Yaşar Çetin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hızlı olduğu ileri sürülen E.D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çetin, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi.

TAKSİCİ CESEDİ FARK ETTİ

Kaza sonrası sürücü E.D. olay yerinden kaçarken, bir taksi sürücüsü yerde ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde, E.D.'nin otomobili ile Yaşar Çetin'e çarptığı, olay sonrası da kaçtığını tespit edildi. E.D.'nin kaçtığı istikametteki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, sürücüyü gözaltına alınarak karakola götürdü.

Yaşar Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

























