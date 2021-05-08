Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
480.043
-2.07%
EXEN Coin
34.45
5.80%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Aydın'da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti

    Germencik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen Çetin, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 01:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti

    Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında, Yaşar Çetin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hızlı olduğu ileri sürülen E.D. yönetimindeki otomobil çarptı.

    Çetin, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi.

    TAKSİCİ CESEDİ FARK ETTİ

    Kaza sonrası sürücü E.D. olay yerinden kaçarken, bir taksi sürücüsü yerde ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan kontrollerde, E.D.'nin otomobili ile Yaşar Çetin'e çarptığı, olay sonrası da kaçtığını tespit edildi. E.D.'nin kaçtığı istikametteki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, sürücüyü gözaltına alınarak karakola götürdü.

    Yaşar Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Aydın da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti #1

    Aydın da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti #2

    Aydın da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti #3

    Aydın da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti #4

    Aydın da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti #5

    Aydın da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti #6

    Aydın da otomobil altında 200 metre sürüklenen kişi hayatını kaybetti #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir