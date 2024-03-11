Aydın'da otomobil boyasını beğenmeyen müşterisini öldürdü Otomobil boyasını beğenmeyen müşterisini bıçakla göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

DHA

Aydın'da çıkan tartışma kanlı bitti...

Nazilli ilçesinde dün saat 07.00 sıralarında Seyhan Can, oto boyacısı Murathan Erdoğan ve babası Seçkin Erdoğan'nın evine gitti.

Dışarıya çıkan baba ve oğlu ile Can arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Göğsünden bıçakladı

Bu sırada evden bıçak alıp gelen Murathan Erdoğan, çıkan arbede sırasında Can'ı göğsünden yaraladı.

Kanlar için yere yığılan Can, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Can, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Seçkin Erdoğan ile cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu Murathan Erdoğan'ı gözaltına aldı.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Erdoğan tutuklanırken, babası Seçkin Erdoğan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Boyayı beğenmediği için paranın bir kısmını ödemedi"

Murathan Erdoğan'ın polisteki ifadesinde, "Seyhan Can'ın otomobilini boyadık. Ancak boyayı beğenmediği için paranın bir kısmını ödemedi. Babasını arayarak kalan parayı aldık. Bunun üzerine önce telefonda tartıştık. Ardından eve geldi. Yaşanan tartışmada bu olay yaşandı." dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)