Aydın'da otomobil gişeye çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otoyol gişelerine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'dan İzmir yönüne giden 46 yaşındaki Ali İlkimen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Ali İlkimen ve 66 yaşındaki Havva Ovacıklı Aydın Devlet Hastanesi’ne, 66 yaşındaki Mehmet Ovacıklı ve 44 yaşındaki Davut Özkan ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2'Sİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer iki yaralıdan Mehmet Ovacıklı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





















