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    Aydın'da otomobil gişeye çarptı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otoyol gişelerine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 13:23
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    Aydın'da otomobil gişeye çarptı

    Aydın'dan İzmir yönüne giden 46 yaşındaki Ali İlkimen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Ali İlkimen ve 66 yaşındaki Havva Ovacıklı Aydın Devlet Hastanesi’ne, 66 yaşındaki Mehmet Ovacıklı ve 44 yaşındaki Davut Özkan ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    2'Sİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılardan Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer iki yaralıdan Mehmet Ovacıklı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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