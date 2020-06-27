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    Aydın'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

    Otomobilin hasta taşıyan ambulansa çarpması sonucu, 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 27.06.2020 - 14:39
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    Aydın'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı #1

    Aydın'ın Efeler ilçesinde, F.K. yönetimindeki 09 EM 177 plakalı otomobil, hastaneye yetişmeye çalışan M.Ç.'nin kullandığı 09 R 0112 plakalı ambulansa çarptı.

    Ambulans, çarpmanın etkisi ile yola devrildi.

    6 YARALI

    Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü F.K., ambulans şoförü M.Ç. ambulansın içinde bulunan bir çocuk hasta, hasta yakını ile birlikte 2 sağlık görevlisi olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Aydın'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı #2

    Aydın'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı #3

    Aydın'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı #4

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