Aydın'da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Nazilli'de otomobil ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Bozdoğan Karayolu hayvan pazarı yakınlarında bir kaza meydana geldi.

09 E 7171 plakalı otomobil ile 09 ACH 349 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile 2 araç da yol kenarına savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

3 kişi hastaneye kaldırıldı



İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

İHA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



