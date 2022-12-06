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    Aydın'da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı

    Nazilli'de otomobil ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
    • 06.12.2022 - 20:32
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    Aydın'da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı

    Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Bozdoğan Karayolu hayvan pazarı yakınlarında bir kaza meydana geldi.

    09 E 7171 plakalı otomobil ile 09 ACH 349 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile 2 araç da yol kenarına savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    3 kişi hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesi yok

    İHA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Aydın da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı #1

    Aydın da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı #2

    Aydın da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı #3

    Aydın da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı #4

    Aydın da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı #5

    Aydın da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı #6


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