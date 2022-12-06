- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Aydın'da otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Nazilli'de otomobil ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
- 06.12.2022 - 20:32
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Bozdoğan Karayolu hayvan pazarı yakınlarında bir kaza meydana geldi.
09 E 7171 plakalı otomobil ile 09 ACH 349 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile 2 araç da yol kenarına savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
3 kişi hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi yok
İHA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.