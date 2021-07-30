Aydın'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle plakası öğrenilemeyen otomobil savrulurken, 1 kişi araçta sıkıştı. Sıkışan yolcuya itfaiye ekipleri yardım etti. Kazaya karışan otomobiller ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi Denizköy Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 S 1317 plakalı otomobil ile, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle plakası belirlenemeyen otomobil savruldu.

Savrulan otomobilin içerisinde, yolcu konumunda bulunan bir kişi sıkıştı.

KAZAYI GÖREN VATANDAŞLAR SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan kişiyi çıkarttı.

KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLLER BÖLGEDEN KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ve otomobil sürücüsü, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.