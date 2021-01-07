Aydın'da öz kızının çocuğunun babası olduğu DNA testiyle doğrulandı

Evli olan öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan babanın, öz kızından çocuğu olduğu DNA testinde ortaya çıktı.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilik yaparak geçimini sağlayan 64 yaşındaki E.K.'nin, 5 çocuğundan biri olan Ö.K. (17), geçen 3 Ağustos akşamı inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Bir daha geri dönmedi.

Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan baba, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

KIZININ ŞOK İFADESİ TUTUKLATTI

Ö.K., 64 gün sonra Tekeler Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki başka bir mahallede kaldığı evde, jandarma tarafından bulundu.

Ö.K. ifadesinde, evli olan 20 yaşındaki ablası H.A.'ya öz babası E.K.'nin cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisine de saldırabileceğini düşündüğü için evden kaçtığını söyledi.

Jandarma, babayı gözaltına aldı. İfadesine başvurulan H.A., öz babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu doğruladı.

E.K. tutuklanırken, Ö.K. devlet korumasına alındı.

DNA TESTİ DOĞRULADI, 22 YIL HAPSİ İSTENDİ

Tutuklu E.K. hakkında hazırlanan iddianame, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede E.K.'nin, öz kızına 2017 yılının Ağustos ayında "Sen bunu kimseye söylemeyeceksin, bunlar aramızda kalacak." diyerek, uyku ilacı verdiği ve tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı.

6 ay sonra H.A.'nın hamile olduğunun ortaya çıktığı, karnı şişen genç kadının olayı çevredekilerden saklamaya çalıştığı, doğum yaptıktan sonra da cinsel saldırıya uğradığı anlatıldı.

H.A.'nın 2 yaşındaki çocuğuna yapılan DNA testinde babanın E.K. olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, E.K.'nin ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.