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    Aydın'da park kavgası cinayetle bitti

    İncir işletmesi önüne park ettiği otomobilinde arkadaşlarıyla alkol alan 34 yaşındaki adam, işletme yetkilisi tarafından çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 11:40
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    Aydın'da park kavgası cinayetle bitti

    Gökhan Karagözoğlu (34) ile 2 arkadaşı, Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki incir işletmesi önünde park ettikleri otomobilde alkol almaya başladı.

    Bir süre sonra işletmenin yetkilisi Ekrem K., girişi kapattıkları için Karagözoğlu'ndan aracı çekmelerini istedi.

    Karagözoğlu ve arkadaşları ile Ekrem K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ekrem K., belindeki tabancasını çıkarıp, Karagözoğlu'na ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Karagözoğlu, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Karagözoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Aydın da park kavgası cinayetle bitti #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma, olayın ardından Ekrem K.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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