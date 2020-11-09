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- Aydın'da park kavgası cinayetle bitti
Aydın'da park kavgası cinayetle bitti
- DHA
- 09.11.2020 - 11:33
- Güncelleme : 09.11.2020 - 11:40
Gökhan Karagözoğlu (34) ile 2 arkadaşı, Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki incir işletmesi önünde park ettikleri otomobilde alkol almaya başladı.
Bir süre sonra işletmenin yetkilisi Ekrem K., girişi kapattıkları için Karagözoğlu'ndan aracı çekmelerini istedi.
Karagözoğlu ve arkadaşları ile Ekrem K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ekrem K., belindeki tabancasını çıkarıp, Karagözoğlu'na ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Karagözoğlu, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Karagözoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma, olayın ardından Ekrem K.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.