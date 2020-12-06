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    Aydın'da parkın demirlerine asılı ceset bulundu

    Parkın demirlerinde bulunan 29 yaşındaki İsmail Karabey'in cenazesi, otopsi için morga konuldu.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 09:45
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 09:58
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    Aydın'da parkın demirlerine asılı ceset bulundu

    Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan Orhan Çiftçi Parkı'nda demirlere asılı hareketsiz bir kişi bulundu.

    Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Gelen sağlık ekiplerinde yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, İsmail Karabey'e ait olduğu tespit edildi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Polis ekiplerinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Karabey'in cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Aydın da parkın demirlerine asılı ceset bulundu #1

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