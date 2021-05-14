Haberler

3. Sayfa Haberleri

Aydın’da piknikçilerin yaktığı ateş yangına sebep oldu

Aydın’da piknikçilerin yaktığı ateş yangına sebep oldu

Piknikçilerin yaktığı ateş, kuru otların tutuşması ile büyüdü. Dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, çevredeki bahçelere ve evlere ulaşmadan söndürüldü