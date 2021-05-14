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- Aydın’da piknikçilerin yaktığı ateş yangına sebep oldu
Aydın’da piknikçilerin yaktığı ateş yangına sebep oldu
Piknikçilerin yaktığı ateş, kuru otların tutuşması ile büyüdü. Dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, çevredeki bahçelere ve evlere ulaşmadan söndürüldü
- İHA
- 14.05.2021 - 17:46
Aydın’ın Gölbaşı ilçesi Sokucak mevkisinde, piknikçilerin yaktığı ateşten çıkan kıvılcım yangına sebep oldu.
Yerdeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangında, bölgedeki dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile, alevler büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, çevredeki bahçelere ve evlere ulaşmadan söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.