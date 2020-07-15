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    Aydın'da polis ceza yazınca, motosikletini yaktı

    Muayene ve sigortasının olmadığı anlaşılan sürücü, kesilen cezaya sinirlenerek motosikletini ateşe verdi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.
    • DHA
    • 15.07.2020 - 13:20
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    Aydın'da polis ceza yazınca, motosikletini yaktı

    Aydın'ın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nden Belediye Meydanı yönüne giden 31 yaşındaki Fatih Çobanoğlu yönetimindeki 09 ABP 264 plakalı motosikleti durdurdu.

    Yapılan kontrolde motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı, sürücüsünün de ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.

    CEZAYI DUYUNCA ATEŞE VERDİ

    Çobanoğlu'na toplam 2 bin 876 lira para cezası kesildi. Kesilen cezaya sinirlenen Çobanoğlu, motosikletinin yakıt deposunun kapağını açıp, çakmağıyla ateşe verdi. Motosiklet bir anda alev topuna döndü.

    Aydın'da polis ceza yazınca, motosikletini yaktı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Çağırılan itfaiye ekibi, su sıkarak alevleri söndürdü. Motosiklet kullanılmaz hale gelirken, polis, sürücü Çobanoğlu'nu, hakkında 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan tutanak tutup, gözaltına aldı.

    Aydın'da polis ceza yazınca, motosikletini yaktı #2

    Aydın'da polis ceza yazınca, motosikletini yaktı #3

    Aydın'da polis ceza yazınca, motosikletini yaktı #4

    Aydın'da polis ceza yazınca, motosikletini yaktı #5

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