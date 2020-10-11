Aydın’da polisten kaçan alkollü sürücü yayayı öldürdü

Polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, bir yayaya çarparak ölümüne neden olurken, 2.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Aydın’ın Söke ilçesi Yeni Camii Mahallesi Otogar mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.B. idaresindeki 45 ZB 6009 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı.

YAYAYA ÇARPIP KAÇTI

Polis ekipleri ve otomobil arasında başlayan kovalamacada, C.B. izini kaybettirmek için otomobilin farlarını kapattı. Bu şekilde kaçmaya devam eden C.B., yaya Halil Saraç’a çaptı.

Çarpmanın etkisi ile panikleyen otomobil sürücüsü bu sefer de aracından inerek yaya olarak kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Cani sürücü C.B., uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalandı. C.B.’nin yapılan alkol muayenesinde 2.40 promil, aynı otomobilde bulunan M.T.’nin ise 1,75 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Öte yandan otomobil sürücüsü C.B.’nin çarptığı Halil Saraç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Saraç’ın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan M.T. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sürücü C.B.’nin ise adliye sevk edileceği öğrenildi.