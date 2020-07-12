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- Aydın'da psikolojik sorunları olan şahıs evini yaktı
Aydın'da psikolojik sorunları olan şahıs evini yaktı
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi evini ateşe verip olay yerinden kaçarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine kontrol altına alındı.
- AA
- 12.07.2020 - 09:21
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Muthaflar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören İbrahim A., evini yaktı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.
Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan İbrahim A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.