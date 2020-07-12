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    Aydın'da psikolojik sorunları olan şahıs evini yaktı

    Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi evini ateşe verip olay yerinden kaçarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine kontrol altına alındı.
    • AA
    • 12.07.2020 - 09:21
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    Aydın'da psikolojik sorunları olan şahıs evini yaktı

    Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Muthaflar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören İbrahim A., evini yaktı.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

    Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan İbrahim A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Aydın'da psikolojik sorunları olan şahıs evini yaktı #1

    Aydın'da psikolojik sorunları olan şahıs evini yaktı #2

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