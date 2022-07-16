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Aydın'da restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lirayı çaldı

Aydın'da restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lirayı çaldı

Nazilli ilçesinde bir restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lira ve motosikleti çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.