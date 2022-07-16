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- Aydın'da restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lirayı çaldı
Aydın'da restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lirayı çaldı
Nazilli ilçesinde bir restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lira ve motosikleti çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.
- 16.07.2022 - 20:50
- Güncelleme : 16.07.2022 - 20:52
Aydın'ın İsabeyli Mahallesi'nde bir restoranda hırsızlık olayı meydana geldi.
Duvardan atlayarak restorana giren hırsız, önce kasada bulunan 10 bin lirayı, ardından da park halindeki motosikleti çalarak kaçtı.
Sabah işyerini açan restoran sahibi motosiklet ve kasadaki paraların çalındığını fark etti.
Kameralar incelendi
İhbar üzerine restorana gelen jandarma ekipleri işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir kişinin yaptığı hırsızlık anının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü.
Aydın'da restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lirayı çaldı
Şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı
İHA'nın haberine göre; jandarma görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.