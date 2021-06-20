Karın ağrısı nedeni ile hastanelere başvuran kadının ameliyata alınması ile karnından 15 kilodan fazla tümör çıkarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde ikamet eden Y.K isimli bir kadının, ocak ayında karın ağrısı şikayeti başladı.

Birçok hastaneye başvuran kadına, safra kesesinde taş olduğu söylendi.

Çeşitli tedavi yöntemleri önerilen kadın, kısa sürede çok fazla kilo aldı.

Sancıların artması üzerine Atatürk Devlet Hastanesi’ne gelen kadın, Genel Cerrah Op. Dr. Hakan Özçelik’e muayene oldu.

Burada yapılan inceleme ile safra kesesinde taş olmadığı, karnında bir tümör olduğu tespit edildi.

2 çocuk annesi 47 yaşındaki kadı, 4 saatlik ameliyata alındı.

Kadının karnından 15 kilonun üzerinde tümör çıkarıldı.

“KALIN BAĞIRSAKLARININ DA ALINMASI GEREKİBİLİRDİ”

Op. Dr. Hakan Özçelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hastamız daha önce safra kesesi şikayeti ile çeşitli sağlık kurumlarına ve hekimlere gitmiş. Muayene ve tetkiklerden sonra şikayetin safra kesesinden ziyade tümörden kaynaklandığını tespit ettim.

Oldukça zorlu bir ameliyattı ve kalın bağırsakları besleyen damarların da tümörden ayıklanması gerekiyordu. Aksi halde hastanın kalın bağırsaklarının da alınması gerekebilirdi. Zorlu ve 4 saatten fazla süren başarılı bir operasyonla hastamızın karnındaki 15 kilonun üzerindeki tümörü çıkarmayı başardık.”

Aydın’da safra kesesi taşı dendi, karnından 15 kilo tümör çıkarıldı VİDEO

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SIFIR BEDENE DÜŞTÜ

28 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle büyük ve ağır bir kitle ile karşılaştığını belirten Özçelik, hastası Y.K.’nın ameliyattan sonra sıfır bedene düştüğünü söyledi.

“6 AYDIR BU SANCIYI ÇEKİYORDUM”

Ameliyatın ardından gözünü açan Y.K., kendisini kuş gibi hissettiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“6 aydır bu sancıyı çekiyorum. Ancak karnımda bu kadar büyük bir kitle taşıdığımı bilmiyordum. Doktorum sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum.”