Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

Aydın'da 20 dakika süren sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkilerken yer yer su taşkınlarına neden oldu.

Aydın’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak Koçarlı, İncirliova, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili oldu. 20 dakika süren sağanak nedeniyle yollar ve alt geçitler suyla doldu, dereler taştı.

DHA'nın haberine göre sürücüler zor anlar yaşadı.

Germencik ilçesinde, Fikret Barışık 09 GD 329 plakalı otomobiliyle alt geçitten geçmeye çalışırken bir anda biriken suların içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla önce sürücüyü ardından ise sulara gömülü otomobili çıkardı.

Barışık, karşıya geçmeye çalıştığı sırada suların aniden otomobili içine çektiğini söyledi. Zarar gören otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Taşan dere mahalleyi göle çevirdi

Öte yandan, Koçarlı’nın Bıyıklı Mahallesi'nde ise dağdan gelen sel derelerin taşmasına neden oldu. Taşan dere mahalleyi göle çevirdi. Sel bazı evlerin bahçesine kadar girdi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.





































