Aydın'da sağanak yağış heyelana neden oldu

- Söke'de aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
- Aydın-Söke kara yolundaki heyelan yolu kapattı ve ulaşım aksadı.
- Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışıyor.
Şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi...
Aydın’ın Söke ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU
Yağışın etkisiyle Aydın-Söke kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yolun bir kısmı ulaşıma kapandı.
Sel sularının taşıdığı kum ve çakıl parçaları yola savruldu, bazı araçlar da suya gömüldü.
SÜRÜCÜLER BİR SÜRE
Sürücüler, bir süre yolda kendi çabalarıyla ilerlemeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.