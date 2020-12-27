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- Aydın’da sahte alkolden zehirlenen kişi kurtarılamadı
Aydın’da sahte alkolden zehirlenen kişi kurtarılamadı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi, yaşamını yitirdi.
- AA
- 27.12.2020 - 06:39
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi'nde Cengiz G. (62), sahte içki aldıktan sonra fenalaştı.
Cengiz G'nin eşi Ayşe G. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cengiz G'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.