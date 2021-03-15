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    Aydın’da sahte çek kullanan şahıslar yakalandı

    İş makinesi alımında sahte çek kullanmak isteyen şahıslar, polisler tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 13:23
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    Aydın’da sahte çek kullanan şahıslar yakalandı

    Aydın Didim’de, 100 bin lira değerindeki iş makinesini sahte çek ile almaya çalışan şahıslar hakkında gelen şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Şahıslar hakkında çalışma başlatan ekipler, olaya karışan 4 kişinin kimliğini tespit etti.

    CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Çalışmalar kapsamında yakalanan şahısların üzerinde arama yapan ekipler, 5 adet cep telefonuna el koydu.

    104 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇEK BULUNDU

    Ayrıca, şahıslar tarafından kullanılması planlanan 104 bin lira değerindeki çek ele geçirildi.

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Aydın’da sahte çek kullanan şahıslar yakalandı #1

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