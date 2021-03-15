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- Aydın’da sahte çek kullanan şahıslar yakalandı
Aydın’da sahte çek kullanan şahıslar yakalandı
İş makinesi alımında sahte çek kullanmak isteyen şahıslar, polisler tarafından yakalandı.
- İHA
- 15.03.2021 - 12:49
- Güncelleme : 15.03.2021 - 13:23
Aydın Didim’de, 100 bin lira değerindeki iş makinesini sahte çek ile almaya çalışan şahıslar hakkında gelen şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Şahıslar hakkında çalışma başlatan ekipler, olaya karışan 4 kişinin kimliğini tespit etti.
CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ
Çalışmalar kapsamında yakalanan şahısların üzerinde arama yapan ekipler, 5 adet cep telefonuna el koydu.
104 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇEK BULUNDU
Ayrıca, şahıslar tarafından kullanılması planlanan 104 bin lira değerindeki çek ele geçirildi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.