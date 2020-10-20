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- Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi
Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi
64 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, il genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
- DHA
- 20.10.2020 - 13:50
Aydın’ın İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan belediyeden emekli evli ve 2 çocuk babası Süleyman Öçalan (64), dün gece sahte alkol nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Öçalan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak saat 04.00 sularında hayatını kaybetti.
İL GENELİNDE 5 KİŞİ ÖLDÜ
Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.