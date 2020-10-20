Dolar
7.8991
0.2589%
Euro
9.3243
0.5261%
Altın
1902.52
-0.0719%
Borsa
1206.28
0.0754%
G. Altın
483.584
0.2643%
Bitcoin
93377.4
0.6792%
EXEN Coin
11.50
-0.90%
18ºC
İstanbul
Sağanak yağış 18 C

    Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

    64 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, il genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 13:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

    Aydın’ın İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan belediyeden emekli evli ve 2 çocuk babası Süleyman Öçalan (64), dün gece sahte alkol nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Öçalan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak saat 04.00 sularında hayatını kaybetti.

    İL GENELİNDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

    Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

    Aydın da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir