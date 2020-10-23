Dolar
7.9643
0.3338%
Euro
9.4357
0.4706%
Altın
1910.91
0.3576%
Borsa
1196.03
-0.1911%
G. Altın
489.319
0.6849%
Bitcoin
103305.74
-0.2312%
EXEN Coin
10.90
-0.35%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

    Sahte votka içtikten sonra rahatsızlanan 34 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 13:19
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 13:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

    Aydın Kuşadası'nda sahte votka içen Umut Arın (34), kısa süre sonra fenalaştı.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arın, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Tedaviye alınan Arın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Umut Arın'ın ölümüyle il genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

    Aydın da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi #1

    Görüş Bildir