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- Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi
Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi
Sahte votka içtikten sonra rahatsızlanan 34 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 23.10.2020 - 13:19
- Güncelleme : 23.10.2020 - 13:26
Aydın Kuşadası'nda sahte votka içen Umut Arın (34), kısa süre sonra fenalaştı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arın, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Arın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Umut Arın'ın ölümüyle il genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.