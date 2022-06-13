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    Aydın'da sanal eskort dolandırıcılığı: 12 tutuklu

    Sosyal medyadan eskort ilanı veren kadınlar, kendilerini arayan kişileri, çeşitli bahanelerle para isteyerek dolandırdı. 4 ilde gerçekleşen operasyonda 5'i kadın, 12 kişi tutuklandı.
    • 13.06.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:45
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    Aydın'da sanal eskort dolandırıcılığı: 12 tutuklu

    Aydın'da 'sanal eskort' adı altında kurulan dolandırıcılık şirketleri, son dönemlerde artışa geçti.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamdaki çalışmalarını 3 ay önce başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı.

    İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi.

    4 ilde eş zamanlı operasyon

    9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

    Aydın da sanal eskort dolandırıcılığı: 12 tutuklu #1

    Adreslerde yüklü miktarda para bulundu

    Yapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. Ç.Ş. adlı erkek şüpheliler ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya doları ele geçirildi.

    69 kişiden şikayet

    Şüphelilerin, şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandırdıkları belirtilirken 69 kişinin, şikayet için emniyete başvurduğu ve müğdur sayısının arttığı öğrenildi.

    5'i kadın 12 tutuklama

    Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 8 saat ifade verdi. Şüphelilerden 5’i kadın olmak üzere 12’si tutuklanırken, 1’i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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