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Aydın’da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

Aydın’da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

Asfalt malzemelerinin bulunduğu şantiyede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler tarafından söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.