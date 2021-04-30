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- Aydın’da şantiyede çıkan yangın söndürüldü
Aydın’da şantiyede çıkan yangın söndürüldü
Asfalt malzemelerinin bulunduğu şantiyede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler tarafından söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.
- İHA
- 30.04.2021 - 17:32
- Güncelleme : 30.04.2021 - 19:55
Aydın'ın Efeler ilçesi, Ata Mahallesi'nde bulunan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şantiyede yangın çıktı.
Bilinmeyen bir nedenler çıkan yangında, şantiyede bulunan asfalt malzemelerinin de yanması ile alevler kısa sürede büyüdü.
Şantiye personeli durumu ekiplere haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın’da şantiyede çıkan yangın söndürüldü VİDEO