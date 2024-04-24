Aydın'da seçimi kazanan muhtar mazbatasını alamadı Rakibini oy çokluğuyla geride bırakarak muhtar seçilen adam sabıka suçu olduğu gerekçesiyle mazbatasını alamazken, mağdur aday, köydeki muhtarlık seçiminin tekrarlanmasını istedi.

İHA

Aydın'da seçimi kazanmasına rağmen mazbatasını alamayan muhtar adayı isyan etti.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin tamamlanmasının ardından kazanan adaylar, mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Köşk ilçesinde bulunan kırsal Menteşeler Mahallesi’ndeki muhtarlık seçimlerini kazanan Ramazan Aydın, mazbatasını almayı beklerken hayatının şokuyla karşılaştı.

Sabıkalı olduğu tespit edildi

164 seçmenin oy kullandığı mahallede 85 oy alarak muhtar seçilen Aydın, 69 oy alan rakibi ve aynı zamanda amca oğlu olan Fatih Aydın tarafından, İlçe Seçim Kurulu’na sabıkası olduğu gerekçesiyle şikayet edildi.

Yapılan şikayet başvurusunun ardından inceleme başlatan İlçe Seçim Kurulu, Ramazan Aydın’ın 2016 yılında “hakaret” suçundan 1 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası aldığını tespit etti.

Muhtarlığı amca oğluna kaptırdı

Bunun üzerine alınan karar doğrultusunda Ramazan Aydın’ın seçilme yeterliliği taşımadığına karar veren İlçe Seçim Kurulu, muhtarlık mazbatasını 85 oy alan Ramazan Aydın'a değil 69 oy alan Fatih Aydın’a teslim etti.

"Bu durumu halkın oyuna saygısızlık olarak görüyorum"

Uygulamanın demokrasiye aykırılık teşkil ettiğini belirterek köy halkının iradesinin hiçe sayıldığını ileri süren Ramazan Aydın, ilgili kurumların hatasının demokrasiye ket vurduğunu belirterek, "Her muhtar adayı gibi biz de evraklarımızı teslim ederek aday olduk. İlgili kurumlar bunu inceledi. Madem böyle bir engel vardı niçin başta aday olmam engellenmedi? Seçimi kazanınca mı bu durum ortaya çıktı? Bu durumu sadece bana değil aynı zamanda halkın oyuna da saygısızlık olarak görüyorum." diyerek aday olamasa bile köyde demokrasinin tam tecelli etmesi için seçimin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

"Köyümüzdeki seçimin tekrarlanmasını istiyoruz"

Yaşanan duruma tepki gösteren Ramazan Aydın, yetkililere seslenerek, “Muhtarlık seçimleri için mevcut muhtar Fatih Aydın ve ben adaydık. Seçim sonrasında 85 oy alarak birinci çıktım ve seçimi kazandım. Ancak ben mazbatamı almayı beklerken bu durumla karşılaştım. Geçtiğimiz günlerde beni aradılar ve İlçe Seçim Kurulu’na çağırdılar. Durumu orada öğrendim. Ben mazbatamı almaya gideceğim sanarken, sabıkam olduğu gerekçesiyle mazbatayı daha az oy alan adaya verdiler. Sözü edilen bu sabıka da 2016 yılında mevcut Muhtar Fatih Aydın ile karıştığımız bir olaydan kaynaklı olduğunu sanıyorum. Yetkililerden isteğim seçimin tekrarlanması. Ben seçime giremesem bile halkın iradesinin tam tecelli etmesi bakımından köyümüzdeki seçimin tekrarlanmasını istiyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)