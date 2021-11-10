Aydın'da servisten düşen hostes, kurtarılamadı

Hostesliğini yaptığı öğrenci servisinin açık kapısından düşerek başını betona çarpan 37 yaşındaki Nilgün Ediz, 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz 5 Kasım'da, saat 18.30 sıralarında Aydın'daki Mimar Sinan Mahallesi Aliya İzzetbegoviç İlkokulu arkasında 53 yaşındaki Ümit Çeker (53) idaresindeki öğrenci servisiyle bir öğrenci, okulun arkasındaki adrese bırakıldı.

Daha sonra servis geri manevra yaptı.

Bu sırada öğrenci servisinde hostes olarak görev yapan 1 çocuk annesi Nilgün Ediz dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ediz'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

VEFAT ETTİ

Burada yoğun bakıma alınan Ediz, bugün saat 10.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

DEFNEDİLDİ

Ediz, ikindide Karpuzlu İlçesi Hatipkışla Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından ifadesi alınıp, serbest bırakılan servis minibüsü şoförü Çeker, Ediz'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alındı. Polisin, kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.