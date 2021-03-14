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    Aydın'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

    Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil küle döndü.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 23:33
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    Aydın'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

    Aydın’ın Efeler ilçesinde Eyüp D. idaresindeki otomobilden Çeştepe Mahallesi hayvan pazarı istikametine seyir halinde iken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

    Otomobil sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan kişi otomobili durdurarak itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobili saran alevlere müdahale ederek söndürdü.

    Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale geldi.

    Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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