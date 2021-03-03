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    Aydın’da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu düştü

    Rüzgar nedeniyle reklam panosunun seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
    • AA
    • 03.03.2021 - 11:03
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    Aydın’da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu düştü

    Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi’nde bir iş yerinin 10 metrelik reklam panosu etkili olan rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak Cüneyt Doğan yönetimindeki otomobilin üstüne düştü.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Olayda otomobilde hasar meydana geldi.

    Reklam panosunun otomobilin üstüne düşmesi iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Aydın'da seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü İZLE

    Aydın’da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu düştü #1

    Aydın’da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu düştü #2

    Aydın’da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu düştü #3

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