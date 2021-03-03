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- Aydın’da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu düştü
Aydın’da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu düştü
Rüzgar nedeniyle reklam panosunun seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- AA
- 03.03.2021 - 11:03
Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi’nde bir iş yerinin 10 metrelik reklam panosu etkili olan rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak Cüneyt Doğan yönetimindeki otomobilin üstüne düştü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Olayda otomobilde hasar meydana geldi.
Reklam panosunun otomobilin üstüne düşmesi iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydın'da seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü İZLE