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- Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
İki husumetli arasında çıkan silahli kavgada ağır yaralanan Mehmet A. kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
- 20.06.2022 - 21:15
Aydın'ın Söke ilçesinde, 16 Haziran'da silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet A. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle İ.Ç silahla ateş ederek Mehemt A.'yı ağır yaraladı.
Kurtarılamadı
Mehmet A. tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA'nın haberien göre gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.