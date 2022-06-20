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    Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

    İki husumetli arasında çıkan silahli kavgada ağır yaralanan Mehmet A. kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
    • 20.06.2022 - 21:15
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    Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

    Aydın'ın Söke ilçesinde, 16 Haziran'da silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet A. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle İ.Ç silahla ateş ederek Mehemt A.'yı ağır yaraladı.

    Kurtarılamadı

    Mehmet A. tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    AA'nın haberien göre gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

    Aydın da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti #1

    Aydın da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti #2


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