Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

- Aydın'da Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ateş'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
- Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri bulmak için incelere başladı.
Aydın'ın Söke ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Faruk Ateş, evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, 42 yaşındaki Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.