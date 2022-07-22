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    Aydın'da sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Kuşadası'nda bir sitenin tel örgülerine sıkışan kediyi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.
    • 22.07.2022 - 18:13
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 18:14
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    Aydın'da sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Balatlıoğlu Sitesi'nde, sitenin etrafını çevreleyen ter örgülere bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri kurtardı

    Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Kuşadası Belediyesi Haybulans Ekibi de kediyi olay yerinden alarak gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için hayvan barınağına götürdü.

    Aydın'da sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Aydın da sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı #1

    Aydın da sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı #2


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