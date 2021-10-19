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    Aydın'da sokak ortasındaki kavgada genç adam öldürüldü

    Sokak ortasında çıkan tartışmanın ardından 27 yaşındaki Cüneyt Üşüntü, tabancayla vuruldu. Genç adam kurtarılamazken, zanlı gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 17:37
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    Aydın'da sokak ortasındaki kavgada genç adam öldürüldü

    Saat 03.30 sıralarında Aydın'daki Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta karşılaşan husumetliler Mehmet Ali B. ile Cüneyt Üşüntü tartışmaya başladı.

    İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Ali B., Üşüntü'ye peş peşe ateş etti.

    ÇEVREDEKİLER SİLAH SESLERİNE UYANDI

    Kurşunlardan birisi göğsüne isabet alan Cüneyt Üşüntü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerine uyanan çevre binalardakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

    Üşüntü'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Mehmet Ali B.'yi suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı.

    Aydın da sokak ortasındaki kavgada genç adam öldürüldü #1

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