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    Aydın'da su kuyusuna düşen kız kurtarıldı

    Aydın'da, 15 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düşen Sudenur Başalan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 08:46
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    Aydın'da su kuyusuna düşen kız kurtarıldı

    Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Neşetiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçede oyun oynayan 11 yaşındaki Sudenur Başalan, dengesini kaybetmesi sonucu 15 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düştü.

    Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Sudenur, düştüğü kuyudan halat yardımıyla çıkarıldı.

    VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

    Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen küçük kız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Aydın da su kuyusuna düşen kız kurtarıldı #2

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