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    Aydın'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

    Suni sulama göletine serinlemek için giren çocuklardan 2'si boğuldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 2 gencin cansız bedenine ulaştı.
    • 19.06.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 18:13
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    Aydın'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde boğulma olayı meydana geldi.

    Serinlemek için Pınarbaşı Mahallesi’ndeki suni sulama göletine giren 15 yaşlarındaki çocuklardan 2’si boğuldu.

    Çevredeki vatandaşlar tarafından durum arama kurtarma ekiplerine bildirildi.

    Ekipler suyu boşaltmaya çalıştı

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çocuklara ulaşmak için havuzun bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı.

    Aydın'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu VİDEO


    Aydın da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu #1

    2 gencin cansız bedenine ulaşıldı

    Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaştı.

    Olay hakkında inceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Aydın da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu #2

    Aydın da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu #3

    Aydın da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu #4

    Aydın da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu #5


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