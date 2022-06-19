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- Aydın'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
Aydın'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
Suni sulama göletine serinlemek için giren çocuklardan 2'si boğuldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 2 gencin cansız bedenine ulaştı.
- 19.06.2022 - 17:55
- Güncelleme : 19.06.2022 - 18:13
Aydın’ın Nazilli ilçesinde boğulma olayı meydana geldi.
Serinlemek için Pınarbaşı Mahallesi’ndeki suni sulama göletine giren 15 yaşlarındaki çocuklardan 2’si boğuldu.
Çevredeki vatandaşlar tarafından durum arama kurtarma ekiplerine bildirildi.
Ekipler suyu boşaltmaya çalıştı
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çocuklara ulaşmak için havuzun bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı.
Aydın'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu VİDEO
2 gencin cansız bedenine ulaşıldı
Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaştı.
Olay hakkında inceleme başlatıldı
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.