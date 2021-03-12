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    Aydın’da sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

    Nazilli’de trafikte seyir halindeyken kalp krizi geçiren araç sürücüsü önce konteynere, ardından bir tıra çarptı. Otomobil son olarak bir kamyonete çarparak durabildi.
    • AA
    • 12.03.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 17:53
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    Aydın’da sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

    Aydın-Denizli karayolu Polis Okulu Kavşağı’nda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı.

    57 yaşındaki Kemal Tosun isimli vatandaşın otomobili, önce yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

    KONTEYNER SAVRULDU

    Çarpmanın etkisi ile konteyner savrularak yol kenarından gitmekte olan bir bisikletli vatandaşa çarptı.

    Aydın’da sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi #1

    YARALI KURTULDULAR

    Bisiklet üzerindeki iki kişi kazadan hafif yaralarla kurtuldu

    KAMYONETE ÇARPARAK DURDU

    Otomobil ise konteynerin ardında bir tıra ve daha sonra da bir kamyonete çarparak durabildi.

    Aydın’da sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi #2

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Kemal Tosun ile bisikletli çifti Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Tedaviye alınan Kemal Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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