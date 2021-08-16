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    Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı

    Sürücü kursuna ait otomobil ile manevra yapmak isteyen sürücü eğitmeni S.Y., H.T. idaresindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 12:44
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    Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı

    Aydın’ın Efeler ilçesi Aydın-Muğla karayolu üzeri Baltaköy Mahallesi bağlantı yolunda, sürücü kursu eğitmeni S.Y. yönetimindeki otomobil manevra yapmak isterken, aynı yönde ilerleyen H.T. idaresindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı.

    Kazada sürücü kursuna ait otomobilde bulunan kurs eğitmeni ve otomobil sürücüsü S.Y. (25) ile yolcu konumundaki kursiyer Z.B. (24) ve yolcu minibüsünde bulunan H.M. (39), N.K. (43), G.A. (17), G.A. (15) ile Y.A. (5) yaralandı.

    Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hızlı müdahale için kurulan motorize sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

    Gerekli işlemlerin ardından ambulansa alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

    Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı #2

    Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı #3

    Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı #4

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