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Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı

Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı

Sürücü kursuna ait otomobil ile manevra yapmak isteyen sürücü eğitmeni S.Y., H.T. idaresindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.