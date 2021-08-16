- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı
Aydın’da sürücü eğitmeni, yolcu minibüsüyle çarpıştı
- İHA
- 16.08.2021 - 12:32
- Güncelleme : 16.08.2021 - 12:44
Aydın’ın Efeler ilçesi Aydın-Muğla karayolu üzeri Baltaköy Mahallesi bağlantı yolunda, sürücü kursu eğitmeni S.Y. yönetimindeki otomobil manevra yapmak isterken, aynı yönde ilerleyen H.T. idaresindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Kazada sürücü kursuna ait otomobilde bulunan kurs eğitmeni ve otomobil sürücüsü S.Y. (25) ile yolcu konumundaki kursiyer Z.B. (24) ve yolcu minibüsünde bulunan H.M. (39), N.K. (43), G.A. (17), G.A. (15) ile Y.A. (5) yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Hızlı müdahale için kurulan motorize sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Gerekli işlemlerin ardından ambulansa alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.