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    Aydın'da süt sağmaya giden Özlem, 15 gündür kayıp

    Karpuzlu ilçesinde, 'süt sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan ve geri dönmeyen 17 yaşındaki Özlem için arama çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 13:52
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    Aydın'da süt sağmaya giden Özlem, 15 gündür kayıp

    Aydın'ın Karpuzlar ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde yaşayan ve süt sağmak için evden çıkan 17 yaşındaki Özlem Kuru'dan, 15 gündür haber alınamıyor.

    BABA KAYIP İHBARINDA BULUNDU

    Jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulunan baba,“ Süt sağmaya gidiyorum diye evden çıkan kızım 15 gündür kayıp. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Daha kızım 17 yaşında, ne oldu nereye gitti hiçbir fikrim yok. Lütfen bize yardım edin” diyerek kızını görenlerin ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine ihbar etmesini istedi.

    JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

    Jandarma ekiplerinin 17 yaşındaki Özlem Kuru’yu her yerde aradığı, ailenin de kendi çabaları ile arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

    Aydın da süt sağmaya giden Özlem, 15 gündür kayıp #1

    Aydın da süt sağmaya giden Özlem, 15 gündür kayıp #2

    Aydın da süt sağmaya giden Özlem, 15 gündür kayıp #3

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