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Aydın'da taciz ettiği kadının yakınları tarafından darbedildi

Aydın'da taciz ettiği kadının yakınları tarafından darbedildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen bir şahıs, taciz ettiği ileri sürülen bir kadının yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.