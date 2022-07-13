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Aydın'da taciz ettiği kadının yakınları tarafından darbedildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen bir şahıs, taciz ettiği ileri sürülen bir kadının yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.
- 13.07.2022 - 19:16
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde 30 yaşlarındaki H.E. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kadınlara uygunsuz mesaj attı.
Olayda tacize uğrayan bir kadının yakınları H.E.'yi bulmak için benzer bir yönteme başvurdu.
Mağdur kadının yakınları tacizciye tuzak kurdu
Mağdur kadının yakınları sosyal medyada sahte hesap açıp şüpheli şahsa mesaj atarak buluşma teklifinde bulundu.
Teklifi kabul ettiği belirtilen şahıs randevu saatinde buluşma yerine gelince neye uğradığını şaşırdı.
Linçten polis kurtardı
Kadının yakınları tarafından darbedilen şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.
İHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan H.E ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.