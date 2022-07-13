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    Aydın'da taciz ettiği kadının yakınları tarafından darbedildi

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen bir şahıs, taciz ettiği ileri sürülen bir kadının yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.
    • 13.07.2022 - 19:16
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    Aydın'da taciz ettiği kadının yakınları tarafından darbedildi

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde 30 yaşlarındaki H.E. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kadınlara uygunsuz mesaj attı.

    Olayda tacize uğrayan bir kadının yakınları H.E.'yi bulmak için benzer bir yönteme başvurdu.

    Mağdur kadının yakınları tacizciye tuzak kurdu

    Mağdur kadının yakınları sosyal medyada sahte hesap açıp şüpheli şahsa mesaj atarak buluşma teklifinde bulundu.

    Teklifi kabul ettiği belirtilen şahıs randevu saatinde buluşma yerine gelince neye uğradığını şaşırdı.

    Linçten polis kurtardı

    Kadının yakınları tarafından darbedilen şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

    İHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan H.E ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

    Aydın da taciz ettiği kadının yakınları tarafından darbedildi #1


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