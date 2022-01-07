Aydın'da tacizi engellemeye çalıştı, tutuklandı

Didim'de 2 genç kıza hakaret edip, sözlü tacizde bulunan Bulut Sarı'yı bacağından tabancayla yaralayan Mehmet Sinan Goral tutuklandı. 2 genç kız Goral'ın serbest kalmasını istedi.

Aydın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'nde yaşayan Büşra Alkan, bir ay önce Bulut Sarı'nın darbettiği bir kadını araya girerek kurtardı.

Bu nedenle Büşra Alkan ile Bulut Sarı arasında husumet oluştu.

4 Ocak'ta arkadaşı Mısra Yıldız'ın kullandığı otomobille Yalı Caddesi'ne giden Büşra Alkan, Bulut Sarı ile arkadaşı Süleyman Arslan'la karşılaştı.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

İddiaya göre Bulut Sarı, otomobilin açık olan camına ellerini dayayıp Alkan'a, "Seni öldüreceğim, kimsenin ruhu duymayacak." dedi.

Tehdit edilen iki arkadaş otomobili kilitleyerek yakındaki bir kafeye gidip, oturdu. Sarı ve arkadaşı Arslan da bir süre sonra peşlerinden kafeteryaya geldi. Alkan ve Yıldız'ı burada da rahatsız eden Sarı ve arkadaşı, tehdit ve küfürlerine devam edip, dışarı çıkarmak istedi.

ARAYA KAFEDE BULUNAN ADAM GİRDİ, SİLAHLI TARTIŞMA ÇIKTI

Bunun üzerine, kafeteryada bulunan Mehmet Sinan Goral, Alkan ve Yıldız'ın yanına gelerek korumaya çalıştı. Arslan ve Sarı bu defa Goral ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Goral, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyip Sarı'yı bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sarı, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Goral ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı Sarı ve arkadaşı Goral'dan şikayetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Goral tutuklandı.

"SERBEST KALMASINI İSTİYORUZ"

Dışarıda rahatça gezemediklerini belirten Mısra Yıldız, "Parklara gidemiyoruz. Markete bile giderken tedirgin oluyoruz. Bunların yaşanmasını artık istemiyoruz. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Can güvenliğimiz hiçbir şekilde yok. Kadir Şeker gibi insanların dışarıda olup bizlere yardım etmesi gerekiyor. Tutuklanan kişinin serbest kalmasını istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Bize yardımcı olan arkadaşın, cezaevinde değil dışarda olmasını istiyoruz. O olmasaydı şu an belki biz hayatta olmayabilirdik." dedi.

"BİZİ KORUMAK İSTEDİ"

Büşra Alkan da, "Mehmet Sinan Goral, korumak amaçlı bize yardım etti. Ben haksız yere cezaevine girdiğini düşünüyorum. Biz, Goral'ın değil, bizi rahatsız eden kişinin cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Halen olayın şokunu yaşadıklarını belirten Büşra Alkan ve Mısra Yıldız, Didim Cumhuriyet Savcılığı'na gidip, kendilerini korumaya çalışan Goral'ın serbest bırakılması için dilekçe verip, kendilerini hakaret ve tehdit edip, sözlü tacizde bulunan Sarı ve Arslan hakkında ise suç duyurusunda bulundu.













